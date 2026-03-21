Llevan ante Juez a Arsenio por el presunto asesinato de su padre en Ahome

Arsenio “N”, señalado como presunto responsable del asesinato de su padre, José Arsenio “N”, en el fraccionamiento Álamos Country, en Ahome, fue presentado ante un Juez de Control para afrontar su proceso penal.
La Fiscalía General del Estado informó que, luego de los hechos registrados el pasado 19 de marzo, derivados de una riña familiar, el hombre seguirá su juicio por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco.
Durante la primera audiencia audiencia, el Ministerio Público formuló imputación y expuso datos de prueba. La defensa de Arsenio solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas.
Por ello, volverán a audiencia el miércoles 25 de marzo a las 13:30 horas.
Mientras, el Juez de Control calificó de legal la detención e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.