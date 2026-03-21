Llevan ante Juez a Arsenio por el presunto asesinato de su padre en Ahome

Arsenio “N”, señalado como presunto responsable del asesinato de su padre, José Arsenio “N”, en el fraccionamiento Álamos Country, en Ahome, fue presentado ante un Juez de Control para afrontar su proceso penal.

La Fiscalía General del Estado informó que, luego de los hechos registrados el pasado 19 de marzo, derivados de una riña familiar, el hombre seguirá su juicio por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco.