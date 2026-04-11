Llevan ante Juez a presunto responsable de feminicidio en Ahome; regresará el lunes a audiencia

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa presentó ante un Juez de Control a Felaid Jesús “N”, a quien imputaron como el presunto responsable del feminicidio de Johana “N”, en hechos registrados en octubre de 2023 en Ahome.

Durante la audiencia de este sábado, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad expuso la imputación contra el sujeto, y solicitó a la autoridad judicial vincularlo a proceso penal.

Sin embargo, los abogados de Felaid Jesús pidieron a la autoridad un plazo de 144 horas para preparar alegatos y discutir una posible sujeción a proceso.