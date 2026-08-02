$!Lluvias en Culiacán dejan camioneta varada, un árbol caído y otro incendiado por un rayo

Las precipitaciones registradas en la ciudad de Culiacán a partir de la tarde de este domingo, dejó afectaciones en distintas colonias, destacándose el desprendimiento de un árbol, un auto varado y un árbol incendiado.

Según las autoridades, en los tres incidentes de mayor gravedad registrados, no se contabilizaron personas fallecidas ni lesionadas.

En el recuento de daños, una camioneta pick up color blanca fue arrastrada por la corriente hacia un vado, en el cruce de la calle Nova y la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia La Lima.