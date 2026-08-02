$!Lluvias en Culiacán dejan camioneta varada, un árbol caído y otro incendiado por un rayo

Las precipitaciones registradas en la ciudad de Culiacán a partir de la tarde de este domingo, dejó afectaciones en distintas colonias, destacándose el desprendimiento de un árbol, un auto varado y un árbol incendiado.
Según las autoridades, en los tres incidentes de mayor gravedad registrados, no se contabilizaron personas fallecidas ni lesionadas.
En el recuento de daños, una camioneta pick up color blanca fue arrastrada por la corriente hacia un vado, en el cruce de la calle Nova y la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia La Lima.
Asimismo, en la colonia Industrial El Palmito, un árbol grande se desprendió de su raíz y cayó sobre el cerco perimetral en el patio trasero de una vivienda.
El tercer percance reportado por PC Municipal fue en la colonia Renato Vega Amador, donde presuntamente cayó un rayo en una palmera, lo que provocó que esta se incendiara.
“Continuamos atendiendo todos los reportes del 9-1-1 y la invitación atenta a la ciudadanía es para que evite cruzar avenidas con arroyos peligrosos o altamente encharcadas y cuidar a nuestros hijos durante las lluvias”, expresó Jesús Bill Mendoza, director municipal de PC.
El Ayuntamiento de Culiacán exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades, evitar transitar por zonas inundadas, no cruzar corrientes de agua y extremar precauciones con niñas, niños y personas adultas mayores para prevenir accidentes.