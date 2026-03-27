Lo agarran con 300 dosis de presunta metanfetamina en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un civil fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) en posesión de una mochila que contenía un arma corta, cartuchos y 300 dosis de presunta metanfetamina.

La detención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia realizados por la Policía Estatal Preventiva en esta sindicatura. Según el reporte, los agentes observaron a un hombre que, al notar la presencia de la autoridad, intentó huir, pero fue alcanzado metros adelante.

Al realizar una inspección, los elementos aseguraron una pistola calibre .38 súper, un cargador, 30 cartuchos útiles y 300 envoltorios de plástico con un polvo blanco con las características de la droga conocida como cristal o metanfetamina.

Tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.