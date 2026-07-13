Lo paran por ir a exceso de velocidad y descubren que la camioneta tenía reporte de robo desde 2010 en Los Mochis

AHOME. _ Una falta al reglamento de tránsito terminó con el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo vigente y la detención de su conductor en las inmediaciones de la Zona Industrial de Los Mochis.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome detuvieron a Omar Heriberto “N”, de 32 años de edad, vecino del fraccionamiento Valle de la Rosa, por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo o tránsito en unidad robada.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban recorridos de vigilancia y disuasión sobre la carretera que conduce al Campo 35, cuando detectaron una camioneta Ford Ranger, color rojo, modelo 1998, que circulaba a exceso de velocidad, por lo que procedieron a marcarle el alto.

El conductor detuvo la marcha metros adelante; sin embargo, durante la revisión de los datos de la unidad en la plataforma del Registro Público Vehicular (REPUVE), los policías detectaron irregularidades.

El sistema confirmó que la camioneta contaba con un reporte de robo vigente, derivado de una denuncia registrada el 4 de junio de 2010, además de portar placas sobrepuestas, ya que las matrículas de circulación de Sinaloa no correspondían con los registros oficiales del vehículo.

Ante estos hechos, Omar Heriberto “N” fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público Especializado en Delitos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, donde se determinará su situación jurídica.

La Ford Ranger fue asegurada y trasladada a la pensión municipal, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones correspondientes.