$!Localiza colectivo de búsqueda osamenta en inmediaciones de Imala, en Culiacán

CULIACÁN._ El colectivo de búsqueda de personas, Sabuesos Guerreras A.C., reportó el hallazgo de una osamenta humana durante este domingo 3 de mayo en las inmediaciones de Imala, al oriente de Culiacán.
La zona del descubrimiento fue en la comunidad de La Noria, perteneciente a la sindicatura en mención.
En el sitio, un espacio de terracería con hojarasca, el grupo de buscadoras encontró restos humanos en avanzado estado de descomposición junto con un boxer en color negro con elástico en tono azul oscuro.
Cerca de esto, también hallaron una playera manga corta color rosa, aparentemente deslavada y rasgada del estómago.
Además, localizaron un rosario escapulario de color blanco con una cruz.
Durante la jornada de rastreo, la asociación civil estuvo acompañada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con resguardo de Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano.