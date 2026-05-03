$!Localiza colectivo de búsqueda osamenta en inmediaciones de Imala, en Culiacán

CULIACÁN._ El colectivo de búsqueda de personas, Sabuesos Guerreras A.C., reportó el hallazgo de una osamenta humana durante este domingo 3 de mayo en las inmediaciones de Imala, al oriente de Culiacán.

La zona del descubrimiento fue en la comunidad de La Noria, perteneciente a la sindicatura en mención.