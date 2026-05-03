Seguridad
|
Búsqueda de personas

Localiza colectivo de búsqueda osamenta en inmediaciones de Imala, en Culiacán

Sabuesos Guerreras reportó el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición, junto con una prenda interior
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/05/2026 14:07
03/05/2026 14:07

CULIACÁN._ El colectivo de búsqueda de personas, Sabuesos Guerreras A.C., reportó el hallazgo de una osamenta humana durante este domingo 3 de mayo en las inmediaciones de Imala, al oriente de Culiacán.

La zona del descubrimiento fue en la comunidad de La Noria, perteneciente a la sindicatura en mención.

$!Localiza colectivo de búsqueda osamenta en inmediaciones de Imala, en Culiacán

En el sitio, un espacio de terracería con hojarasca, el grupo de buscadoras encontró restos humanos en avanzado estado de descomposición junto con un boxer en color negro con elástico en tono azul oscuro.

Cerca de esto, también hallaron una playera manga corta color rosa, aparentemente deslavada y rasgada del estómago.

$!Localiza colectivo de búsqueda osamenta en inmediaciones de Imala, en Culiacán

Además, localizaron un rosario escapulario de color blanco con una cruz.

Durante la jornada de rastreo, la asociación civil estuvo acompañada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con resguardo de Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano.

$!Localiza colectivo de búsqueda osamenta en inmediaciones de Imala, en Culiacán
#Hallazgo
#Sabuesos Guerreras
#Osamenta
#Búsqueda de Personas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube