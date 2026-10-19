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Desaparecidos

Localiza colectivo un cuerpo sepultado en zona de terracería en Chinitos, Angostura

De acuerdo con el propio colectivo, el cuerpo estaba envuelto en cobijas, en avanzado estado de descomposición
Noroeste/Redacción
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19/10/2026 16:08
19/10/2026 16:08

El colectivo de búsqueda de personas Sabuesos Guerreras A.C., localizó un cuerpo sepultado en una zona de terracería en la sindicatura de Chinitos, municipio Angostura.

De acuerdo con el propio colectivo, el cuerpo estaba envuelto en cobijas, en avanzado estado de descomposición y como únicas características del cadáver precisaron que tenía un short de color beige.

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El cuerpo fue hallado en una zona de terracería en la comunidad de Patolandia, de la sindicatura mencionada.

Durante las labores de excavación y recuperación del cuerpo participaron la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, escoltadas por Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Marina.

Los restos fueron trasladados hacia instalaciones oficiales, donde permanecerán bajo resguardo para que se practiquen las diligencias correspondientes con el fin de identificar a la persona.

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