$!Localiza colectivo un cuerpo sepultado en zona de terracería en Chinitos, Angostura

El colectivo de búsqueda de personas Sabuesos Guerreras A.C., localizó un cuerpo sepultado en una zona de terracería en la sindicatura de Chinitos, municipio Angostura.

De acuerdo con el propio colectivo, el cuerpo estaba envuelto en cobijas, en avanzado estado de descomposición y como únicas características del cadáver precisaron que tenía un short de color beige.