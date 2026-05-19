Localiza el colectivo Sabuesos Guerreras fosas clandestinas cerca de Pericos

Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras reportaron este martes el hallazgo de al menos dos fosas clandestinas con restos humanos en una zona ubicada en la sindicatura de Pericos en el municipio de Mocorito.

La jornada de búsqueda, que arrojó resultados positivos inicialmente en un punto del terreno, se extendió hasta localizar una segunda fosa en las inmediaciones de Pericos.

Tras el hallazgo, se confirmó la recuperación de algunos restos óseos y dos prendas de vestir antes de que las labores tuvieran que ser interrumpidas.

Debido a las limitaciones de visibilidad al caer la tarde, el colectivo y las autoridades presentes determinaron suspender la intervención de manera temporal.

Para garantizar la preservación de la escena y asegurar que los indicios no sean alterados, el área quedó bajo resguardo y acordonada por elementos de seguridad.

Se espera que durante la continuación de las excavaciones el día de mañana se pueda determinar el número total de cuerpos localizados en estos entierros clandestinos y se inicie el proceso de identificación oficial.