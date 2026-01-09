$!Localiza el Ejército dos vehículos robados y uno quemado en Navolato

NAVOLATO._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo, en distintos hechos registrados en el municipio de Navolato durante reconocimientos terrestres coordinados con autoridades federales y estatales.

De acuerdo con la información oficial, el primer hallazgo ocurrió en el poblado El Bledal, perteneciente a la sindicatura de Juan Aldama “El Tigre”. En el sitio, los militares ubicaron una camioneta estacionada en la vía pública; tras cotejar los datos, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

Posteriormente, al continuar con las labores de vigilancia en la sindicatura de Villa Juárez, los efectivos localizaron una motocicleta. Al verificar su estatus en Plataforma México, se corroboró que también había sido reportada como robada. En la misma zona, se localizó y aseguró un vehículo que presentaba daños por incendio.