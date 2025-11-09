$!Localiza FGE cuatro cuerpos con heridas de bala en Ixpalino, San Ignacio

SAN IGNACIO._ Los cuerpos de cuatro hombres con heridas de bala y signos de violencia, fueron encontrados en la carretera estatal a Ixpalino, San Ignacio. Así lo dio a conocer este domingo la Fiscalía General del Estado, en su informe de hechos delictivos registrados el pasado sábado 08 de noviembre.

Según el parte oficial, el reporte emitido a las 14.05 horas del sábado 08 de noviembre, informaba sobre cuatro cuerpos tirados sobre la carretera a Ixpalino, a tan solo 30 metros del entronque con la carretera Internacional México 15.