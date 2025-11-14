$!Localizan 45 vehículos robados en operativos en Culiacán y Eldorado

CULIACÁN. _ Un total de 45 vehículos con reporte de robo y una cantidad indeterminada de autopartes fueron asegurados por autoridades estatales y federales tras operativos conjuntos realizados en los municipios de Eldorado y Culiacán. Cinco de las unidades recuperadas contaban con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó mediante un comunicado sobre los resultados de las acciones coordinadas, donde se detalló que 41 vehículos fueron localizados en Eldorado y las cuatro unidades restantes, junto con las autopartes, en Culiacán.

La recuperación de la mayoría de las unidades se logró en la sindicatura de Eldorado. El operativo, realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) , de la Unidad de Robo de Vehículos y la Unidad de Detenciones en Flagrancia, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, inició en las inmediaciones de un deshuesadero, ubicado en La Cruz de Navito.