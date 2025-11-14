$!Localizan 45 vehículos robados en operativos en Culiacán y Eldorado

CULIACÁN. _ Un total de 45 vehículos con reporte de robo y una cantidad indeterminada de autopartes fueron asegurados por autoridades estatales y federales tras operativos conjuntos realizados en los municipios de Eldorado y Culiacán. Cinco de las unidades recuperadas contaban con reporte de robo vigente en Estados Unidos.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó mediante un comunicado sobre los resultados de las acciones coordinadas, donde se detalló que 41 vehículos fueron localizados en Eldorado y las cuatro unidades restantes, junto con las autopartes, en Culiacán.
La recuperación de la mayoría de las unidades se logró en la sindicatura de Eldorado. El operativo, realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) , de la Unidad de Robo de Vehículos y la Unidad de Detenciones en Flagrancia, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, inició en las inmediaciones de un deshuesadero, ubicado en La Cruz de Navito.
En el sitio, las fuerzas de seguridad encontraron un vehículo Nissan Altima con el número de serie alterado y reporte de robo. El despliegue continuó en la cabecera municipal, en la colonia Mariano Escobedo, donde las autoridades detectaron una camioneta Honda CR-V que también contaba con reporte de robo.
Posteriormente, en la comunidad de Navolatillo, se ubicó un predio baldío utilizado para el desmantelamiento de vehículos. En el lugar, donde no se encontraron civiles, se procedió a la inspección. El resultado fue el hallazgo de 39 unidades de diversas marcas y características, todas con reporte de robo. Entre estas, se encontraban las cinco que estaban registradas como robadas en Estados Unidos.
De manera simultánea, se realizó una acción en Culiacán, donde personal de la FGE, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional arribó a otro deshuesadero en el poblado La Higuera, perteneciente a la sindicatura de Quila.
Con previa autorización, las autoridades ingresaron y localizaron cuatro vehículos con reporte de robo. En el mismo lugar, también se aseguraron autopartes de otros cuatro vehículos que contaban con la misma situación jurídica.
Cabe señalar que el operativo se montó desde el mediodía del jueves 13 de noviembre en la comunidad de Navolatillo. Fue durante la noche de ese mismo día, alrededor de las 22:00 horas, cuando se observó más de una grúa trasladando las unidades aseguradas por la avenida Jesús Kumate, en Culiacán, con rumbo a la pensión de bienes asegurados para seguir con las investigaciones.
Todos los vehículos y las autopartes quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones y los trámites legales correspondientes.