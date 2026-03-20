Localizan a adolescente de 15 años reportado como desaparecido en Culiacán

Un adolescente de 15 años de edad fue localizado por elementos de seguridad y militares tras ser reportado como desaparecido en la colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán.

Luego de una alerta al 911 sobre el extravío del menor, oficiales reunieron datos del joven con la familia e iniciaron un operativo de búsqueda.

Al ampliar los recorridos por el sector, el menor fue encontrado por agentes que intervinieron.

Ante ello, las autoridades brindaron acompañamiento tanto al adolescente como a sus familiares ante la agencia especializada de la Fiscalía General del Estado, para que se lleven a cabo las investigaciones y trámites correspondientes.