Localizan a adulta mayor desorientada en sector Pemex; buscan a sus familiares en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante la madrugada de este miércoles, una mujer de la tercera edad, identificada como Hernista Ríos Avilés, de 85 años de edad fue localizada mientras caminaba sin compañía por el sector Pemex, por la intersección de la avenida Hilario Medina y la calle Constituyente Luis G. Monzón.

Al momento de ser abordada, la mostraba signos de desorientación. Según los reportes, la mujer menciona constantemente el nombre de “Conchita”, quien podría ser un familiar cercano, y se encuentra acompañada por un canino de color blanco al que llama “Güero”.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) trasladaron a la adulta mayor a sus instalaciones para garantizar su integridad. Actualmente, personal de la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género (CRIPAVIG) le brinda la atención necesaria mientras se logra establecer contacto con sus allegados.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, en caso de reconocer a la señora Hernista o contar con datos que faciliten la ubicación de su familia, se comuniquen de manera inmediata a la línea de emergencias 9-1-1, apelando a la colaboración social es fundamental para que pueda regresar a su hogar.