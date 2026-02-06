Localizan a adulto mayor sin vida en La Campana, Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un hombre de 76 años de edad fue localizado sin vida, con heridas producidas presuntamente por proyectiles de arma de fuego, durante la mañana de este viernes en las inmediaciones del Ejido La Campana, en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

El hallazgo fue confirmado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes atendieron el reporte sobre un vehículo estacionado en un camino de terracería. La víctima fue identificada en el lugar como Arnulfo “N”, quien se encontraba en el asiento del conductor de una camioneta Ford Ranger.

De acuerdo con datos preliminares, el fallecido se dedicaba a labores del campo en la región. Este homicidio se registra en un periodo donde habitantes de comunidades del sur de Escuinapa, particularmente en Tecualilla, han denunciado estruendos provocados presuntamente por el uso de artefactos explosivos.

Tras el arribo de las corporaciones de seguridad, el área fue acordonada para preservar los indicios en espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de realizar las diligencias de ley.