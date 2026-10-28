Localizan a cuatro jóvenes privados de la libertad en Villa del Real, en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante este miércoles fueron localizados cuatro jóvenes que fueron privados de su libertad durante la noche del martes, en el fraccionamiento Villa del Real, al oriente de Culiacán.

En un primer momento, se reportó que alrededor de las 23:00 horas del 27 de octubre, un grupo armado interceptó a seis jóvenes y los subió a vehículos para llevárselos a rumbo desconocido. Solo uno de ellos fue identificado como Jesús Emilio “N”, de 18 años.

No obstante, la Fiscalía General del Estado aseguró a Noroeste que el saldo total de víctimas fue de cuatro jóvenes plagiados, a quienes ubicaron sanos y salvos en el transcurso del miércoles.