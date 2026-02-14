Localizan a cuatro menores desaparecidos en Sinaloa; uno de ellos sin vida

La Fiscalía General del Estado informó sobre la localización de cuatro menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en distintos puntos de Sinaloa.

Tres de los reportes indican que tres de ellos fueron hallados con vida, y uno más muerto.

El joven Ángel Leonardo López Piña, de Culiacán, se reportó desaparecido desde el 23 de diciembre del 2025, y fue hasta este viernes 13 que lo localizaron sin vida.

Los otros menores encontrados fueron Cristo Francisco Rodríguez Velázquez, de 16 años y extraviado desde el 28 de junio del 2025 en Guasave.

También se localizó con vida a Ángel Manuel Angulo Aramburo, de 14 años, desaparecido este 9 de febrero en Culiacán; y a Nancy Karenia Anguamea Velázquez, de 16 años, reportada como extraviada en Navolato el 11 de febrero.