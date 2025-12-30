$!Localizan a dos hombres asesinados en camino de terracería en Navolato

Dos hombres fueron localizados sin vida y con impactos de proyectil de arma de fuego la mañana de este martes en las inmediaciones de la comunidad de La Sinaloa.
El hallazgo se registró alrededor de las 09:29 horas, cuando trabajadores agrícolas que circulaban por un camino de terracería que conduce a La Michoacana, a escasos metros de la carretera Culiacán-Navolato, observaron los cuerpos de las víctimas.
Al sitio arribaron familiares de los fallecidos, quienes los identificaron ante las autoridades como Agustín Antonio “N”, de 22 años, vecino del poblado La Sinaloa, y José María “N”, residente de Yebavito.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la primera víctima era de complexión delgada y vestía playera blanca con pantalón negro. El segundo hombre era de complexión regular y portaba pantalón de mezclilla negro y playera azul con franjas blancas; este último presentaba los ojos cubiertos y las manos sujetas.
Siguiendo el protocolo de cadena de custodia, elementos de la Policía Municipal de Navolato resguardaron el área para preservar los indicios, mientras que peritos y personal de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación por este doble homicidio.