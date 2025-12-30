$!Localizan a dos hombres asesinados en camino de terracería en Navolato

Dos hombres fueron localizados sin vida y con impactos de proyectil de arma de fuego la mañana de este martes en las inmediaciones de la comunidad de La Sinaloa.

El hallazgo se registró alrededor de las 09:29 horas, cuando trabajadores agrícolas que circulaban por un camino de terracería que conduce a La Michoacana, a escasos metros de la carretera Culiacán-Navolato, observaron los cuerpos de las víctimas.