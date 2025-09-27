Localizan a dos hombres asesinados en distintos poblados de Navolato

Dos hombres fueron localizados asesinados a balazos entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre en diferentes poblados de Navolato.

El primer hecho se registró en las inmediaciones del Campo Estrella, en la sindicatura de Villa Juárez, en un camino de terracería que conecta los poblados San José de Cárdenas y Monsanto.

La víctima se encontró amarrada de las extremidades cerca de un canal de riego de la comunidad. Su identidad es desconocida, pero se le describe como un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía pantalón de mezclilla azul claro, una playera roja tipo polo, una gorra gris y huaraches de baqueta negros.

Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 reportó el hallazgo poco antes de las 19:00 horas del viernes, sin embargo, fue horas más tarde cuando personal de la Secretaría de Marina arribó al punto para dar fe del homicidio.

El otro hallazgo se registró durante la madrugada de este sábado frente a una tienda de conveniencia de la comunidad Villamoros, en el entronque de la carretera “La 20” y el camino que dirige hacia El Castillo, en la sindicatura de Sataya.

En el sitio fue localizado un hombre que presentaba golpes en el cuerpo y heridas causadas por disparos de arma de fuego. Su identidad de momento no ha sido revelada.

Al sitio acudió personal de la Secretaría de Marina que se encontraba realizando patrullajes por la zona, cuando se percataron del cuerpo recostado frente a la tienda, por lo que delimitaron una zona.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial llegaron a ambos puntos para llevar a cabo las labores de campo correspondientes. Por su parte, los agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias de los dos casos.

Los dos cadáveres fueron trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley y entonces quedar bajo resguardo del Ministerio Público.