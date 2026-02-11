Localizan a dos hombres privados de la libertad en la zona del Baluarte, en Concordia

CONCORDIA. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron y brindaron auxilio a dos hombres que habían sido víctimas de una privación ilegal de la libertad en las inmediaciones de la zona serrana de Concordia.

El hallazgo se registró durante recorridos de vigilancia realizados sobre la carretera Durango–Mazatlán, específicamente en el tramo comprendido entre Baluarte y Mesillas. Los agentes policiales observaron a dos personas que solicitaban apoyo a la orilla del camino, por lo que procedieron a resguardarlas.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, estos se dirigían hacia el puerto de Mazatlán cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos. Bajo amenazas, fueron víctimas de un asalto y posteriormente retenidos contra su voluntad, para ser liberados momentos después en el punto donde fueron hallados.

Tras el contacto inicial, ambas personas fueron trasladadas a un hospital en el municipio de Concordia para una valoración médica detallada. Posteriormente, recibieron el acompañamiento necesario para interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial, a fin de que se inicien las investigaciones de ley.

En las acciones de rescate y aseguramiento de la zona participaron de forma coordinada efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, así como personal de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.