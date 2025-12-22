$!Localizan a dos hombres sin vida con huellas de violencia en el ejido Buenos Aires, Navolato

Dos hombres fueron localizados sin vida y con visibles huellas de violencia en las inmediaciones del ejido Buenos Aires, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se registró sobre un camino de terracería, a un costado del bordo de un canal, donde se encontraban los cuerpos con impactos de arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas era vecina de la sindicatura de Aguaruto.