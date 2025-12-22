$!Localizan a dos hombres sin vida con huellas de violencia en el ejido Buenos Aires, Navolato

Dos hombres fueron localizados sin vida y con visibles huellas de violencia en las inmediaciones del ejido Buenos Aires, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato.
El hallazgo se registró sobre un camino de terracería, a un costado del bordo de un canal, donde se encontraban los cuerpos con impactos de arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas era vecina de la sindicatura de Aguaruto.
En el lugar fue identificado Roel Gustavo, de 19 años de edad, mientras que el segundo hombre permanece en calidad de desconocido. Este último es de complexión robusta, tez morena y vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta negra.
Ambos presentaban las manos y los pies atados con cinta. Elementos de la Policía Municipal de Navolato acordonaron la zona y notificaron a la autoridad investigadora para el desarrollo de las diligencias correspondientes.
Posteriormente, personal pericial y agentes de investigación acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se continuarán los estudios de ley.