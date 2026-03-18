$!Localizan a dos hombres sin vida en manglares de El Castillo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los cuerpos de dos hombres con huellas de violencia fueron localizados la tarde de este miércoles en un predio cercano a las vías del ferrocarril, en las inmediaciones del Ejido El Castillo.
El reporte sobre el hallazgo se emitió alrededor de las 12:00 horas, ubicando el punto exacto en una zona de manglares contigua a la vía ferroviaria. Tras recibir el aviso a través de mensajes de ciudadanos, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio, donde confirmaron la presencia de las dos víctimas.
De acuerdo con las primeras observaciones, los restos presentaban un avanzado estado de descomposición. Ambos hombres tenían las manos atadas hacia la espalda y los ojos cubiertos con vendas.
La zona fue acordonada por los agentes municipales para preservar la escena hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar el levantamiento de indicios.
Al lugar también arribaron elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y efectivos del Ejército Mexicano para brindar apoyo en el resguardo del área.