$!Localizan a dos hombres sin vida en manglares de El Castillo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los cuerpos de dos hombres con huellas de violencia fueron localizados la tarde de este miércoles en un predio cercano a las vías del ferrocarril, en las inmediaciones del Ejido El Castillo.

El reporte sobre el hallazgo se emitió alrededor de las 12:00 horas, ubicando el punto exacto en una zona de manglares contigua a la vía ferroviaria. Tras recibir el aviso a través de mensajes de ciudadanos, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio, donde confirmaron la presencia de las dos víctimas.