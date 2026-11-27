JUAN JOSÉ RÍOS. _ Dos personas fueron localizadas sin vida, envueltas en bolsas de plástico negras y con huellas de violencia, durante la mañana de este viernes 27 de noviembre, a un costado de la carretera Internacional México 15, en el sector de Concheros, en Juan José Ríos. El hallazgo se registró antes de llegar al estero de dicha localidad. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, ambas víctimas presentaban lesiones aparentemente producidas por proyectiles de arma de fuego y armas blancas.

Sobre los cuerpos también fueron localizadas dos cartulinas de color naranja con mensajes intimidatorios, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales. Tras el reporte, al sitio se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área para permitir las diligencias de personal de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía de Investigación.