Localizan a hombre asesinado a balazos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue localizado asesinado a balazos en la comunidad de Rincón del Verde, en Escuinapa.

La víctima, de entre 20 y 25 años, se encontraba sobre la calle principal de la localidad, pocos metros antes de llegar a un arroyo, se informó en el parte policial oficial.

Desde la noche del sábado se habían reportado presuntas detonaciones de arma de fuego cerca del poblado en mención, aunque autoridades acudieron al sitio y no loalizaron nada, se informó.

La mañana de este domingo, alrededor de las 06:50 horas, se reportó a la central de radio que había una persona sin vida por disparos de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones federales y la Fiscalía de Justicia para que se ordenara levantar el cuerpo por parte de la funeraria de guardia e iniciar la carpeta de investigación.

Este es el tercer homicidio que se registra en dos días en el municipio. El sábado, un hombre y una mujer fueron localizados sin vida en un domicilio de la comunidad Ejido la Campana.

Las víctimas fueron identificadas como Martha “N”, de 48 años, quien vivía en el lugar de los hechos; e Ismael “N”, originario de Huajicori, Nayarit.