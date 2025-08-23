$!Localizan a hombre asesinado a balazos en la autopista Navolato-Altata

CULIACÁN._ Asesinado a balazos fue localizado Miguel, de 33 años, durante la tarde de este sábado 23 de agosto sobre la autopista Navolato-Altata, a la altura del poblado Valdez Montoya.

El hecho se reportó alrededor de las 13:30 horas, luego de que automovilistas denunciaron la presencia de un hombre recostado sobre la carretera sin aparentes signos vitales y con manchas de sangre en el rostro.

Elementos de la Policía Municipal de Navolato, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, arribaron al punto para dar fe del hecho y se percataron que el cuerpo presentaba heridas en el cráneo por disparos de arma de fuego, descartando que la causa de su muerte haya sido por un siniestro vial.

El cuerpo quedó recostado bocabajo sobre la banqueta que divide ambas rutas de la carretera. Los uniformados procedieron a delimitar una zona con cinta amarilla y la rúa que dirige a la bahía de Altata la habilitaron en un solo carril, dejando libre el paso para los vehículos.