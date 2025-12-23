Localizan a hombre asesinado a balazos en la carretera La Cruz–Potrerillos, en Elota

El cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego fue localizado la mañana de este martes sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos del Norote, en el municipio de Elota.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que circulaban por el tramo carretero, quienes dieron aviso a las autoridades a través de una llamada telefónica.

La persona no ha sido identificada; de acuerdo con los primeros informes, tenía entre 40 y 45 años de edad, se encontraba sin camisa y vestía únicamente pantalón de mezclilla.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo con aparentes lesiones producidas por disparos, por lo que procedieron a asegurar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado.

Personal pericial de la FGE realizó las diligencias correspondientes y posteriormente autorizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.