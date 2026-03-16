Localizan a hombre asesinado a balazos en la colonia Cumbres del Águila en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes en las inmediaciones de la colonia Cumbres del Águila, en el sector nororiente de la ciudad, en un punto cercano al relleno sanitario.

De acuerdo con los reportes recibidos en el servicio de emergencias 911 alrededor de las 8:30 horas, residentes del sector indicaron que las detonaciones de arma de fuego se escucharon desde la medianoche. Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron el hallazgo de la víctima sobre la calle Tierra Azul.

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada formalmente ni se han dado a conocer sus características.

El sector, caracterizado por ser de difícil acceso, permanece bajo el resguardo de elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área para las diligencias de ley. Durante el operativo, se registró el sobrevuelo de un dron de reconocimiento perteneciente a las fuerzas armadas para labores de vigilancia en el perímetro.

Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las indagatorias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).