$!Localizan a hombre asesinado a balazos en la salida norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre con heridas de bala fue localizado la tarde de este viernes 5 de septiembre a un costado de la carretera México 15, en las inmediaciones de la salida norte de la ciudad.

El hallazgo se registró alrededor de las 15:30 horas, en el tramo comprendido entre la zona de La Presita y el Campo Morelia, en el carril que conduce de norte a sur.

La víctima, aún no identificada, fue encontrada boca arriba, con visibles huellas de violencia y lesiones provocadas por disparos de arma de fuego. Junto al cuerpo se localizaron casquillos percutidos de arma larga, lo que hace suponer que el ataque ocurrió en el mismo sitio.