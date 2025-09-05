$!Localizan a hombre asesinado a balazos en la salida norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre con heridas de bala fue localizado la tarde de este viernes 5 de septiembre a un costado de la carretera México 15, en las inmediaciones de la salida norte de la ciudad.
El hallazgo se registró alrededor de las 15:30 horas, en el tramo comprendido entre la zona de La Presita y el Campo Morelia, en el carril que conduce de norte a sur.
La víctima, aún no identificada, fue encontrada boca arriba, con visibles huellas de violencia y lesiones provocadas por disparos de arma de fuego. Junto al cuerpo se localizaron casquillos percutidos de arma larga, lo que hace suponer que el ataque ocurrió en el mismo sitio.
De manera preliminar, se le describió como un hombre de complexión delgada, tez morena, que vestía camisa negra, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. Entre sus señas particulares destacan un tatuaje de un búho en el brazo y otro de una mujer en la muñeca.
El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron la zona y dieron aviso a corporaciones estatales y federales. Posteriormente arribó personal de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar el operativo.
A pesar del despliegue, el paso vehicular en la zona no fue cerrado por completo. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en calidad de desconocido.