Localizan a hombre asesinado a balazos en la zona del río, en Mocorito

Un hombre fue localizado asesinado a balazos la mañana de este domingo debajo de una palapa ubicada en la zona del río, en el municipio de Mocorito.

El hallazgo fue reportado durante la mañana de este 8 de marzo por personas que se encontraban en las inmediaciones del río, quienes al notar la presencia del cuerpo dieron aviso al número de emergencias, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

La víctima fue identificada por autoridades como Ángel “N”, de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Lomas Blancas, en el Pueblo Mágico de Mocorito.

Elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable acordonaron el área para resguardar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado y peritos investigadores realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y abrir la carpeta de investigación.

Tras concluir los trabajos en el lugar, el cuerpo fue levantado y trasladado para la práctica de la necropsia de ley, con la que se determinará de manera oficial la causa de muerte antes de que sea entregado a sus familiares.