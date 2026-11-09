$!Localizan a hombre asesinado a balazos junto a un canal de riego en La Higuerita, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos y localizado junto a un canal de riego, en un camino de terracería a la altura de la comisaría de La Higuerita, en la sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como José Ángel, de 38 años, quien fue encontrado a un costado del canal, junto a una motocicleta en la que presuntamente circulaba.