Seguridad
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Homicidio

Localizan a hombre asesinado a balazos junto a un canal de riego en La Higuerita, Culiacán

José Ángel, 38 años, fue encontrado a un costado del canal, junto a una motocicleta en la que presuntamente circulaba
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2026 10:09
09/11/2026 10:09

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos y localizado junto a un canal de riego, en un camino de terracería a la altura de la comisaría de La Higuerita, en la sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como José Ángel, de 38 años, quien fue encontrado a un costado del canal, junto a una motocicleta en la que presuntamente circulaba.

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El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 9:30 horas de este lunes 9 de noviembre, luego de que personas que transitaban por el lugar observaran al hombre tendido a un costado del camino y alertaran sobre su presencia.

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Tras confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Ejército Mexicano, resguardaron la zona.

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Personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron con las investigaciones para esclarecer el homicidio.

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