Localizan a hombre asesinado a puñaladas en la colonia Las Malvinas

LOS MOCHIS._ Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca en las calles de la colonia Las Malvinas, la noche de este lunes 29 de diciembre en el sector norte de la cuidad.

La víctima fue identificada por familiares en el lugar de los hechos como Rafael “N”, quien quedó tendido sobre la vía pública, víctima de las heridas producidas por un objeto punzocortante.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Primera y Salvador Esquer. Fueron los propios vecinos del sector quienes, al percatarse que una persona se encontraba tirada y con manchas de sangre, realizaron el reporte inmediato al número de emergencias 911.

En cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para intentar brindar los primeros auxilios; sin embargo, al revisar sus signos vitales, confirmaron que Rafael ya había fallecido a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome actuaron como primeros respondientes, acordonando la escena del crimen con cinta amarilla para preservar las evidencias. A pesar de que se implementó un operativo de búsqueda por las calles aledañas para dar con el o los responsables del homicidio, hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial y policías investigadores de la Vicefiscalía Regional Zona Norte se encargaron del procesamiento de la escena. Posteriormente, ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación correspondiente.