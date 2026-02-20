Localizan a hombre asesinado en campo agrícola de El Walamo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado sobre un camino de terracería que conecta parcelas de chiles en la comunidad de El Walamo, municipio de Mazatlán.

El reporte del hallazgo se emitió a las 09:00 horas de este viernes, indicando la zona de parcelas de chiles ubicadas al sur de la comunidad.

Jornaleros que llegaron al lugar para realizar el corte de la cosecha descubrieron el cuerpo de un hombre y lo reportaron a las autoridades como una persona inconsciente.

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión se trasladaron al sitio del reporte; sin embargo, al valorar físicamente a la víctima, confirmaron que presentaba una herida cortante en el cuello y que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes la mantuvieron bajo resguardo hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Tras las diligencias de ley, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado y reclamado por sus familiares.