Seguridad
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Homicidios

Localizan a hombre asesinado junto al canal Humaya al norte de Culiacán

La víctima, que vestía una playera negra marca Lacoste y pantalón negro y cuya identidad no ha sido establecida, fue localizada en un camino de terracería cerca del Seminario
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/09/2026 11:30
21/09/2026 11:30

CULIACÁN. _ Un hombre sin vida y con evidentes huellas de violencia fue localizado la mañana de este lunes 21 de septiembre sobre un camino de terracería, a un costado del canal Humaya, cerca de las instalaciones del Seminario Diocesano de Culiacán y del poblado Alto de Coyote, al norte de la capital sinaloense.

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El reporte del hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas de este lunes 21 de septiembre. La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, vestía únicamente una playera negra marca Lacoste y pantalón negro.

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Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con personal del Ejército Mexicano para resguardar la escena. Posteriormente, peritos del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

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