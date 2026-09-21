$!Localizan a hombre asesinado junto al canal Humaya al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre sin vida y con evidentes huellas de violencia fue localizado la mañana de este lunes 21 de septiembre sobre un camino de terracería, a un costado del canal Humaya, cerca de las instalaciones del Seminario Diocesano de Culiacán y del poblado Alto de Coyote, al norte de la capital sinaloense.
El reporte del hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas de este lunes 21 de septiembre. La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, vestía únicamente una playera negra marca Lacoste y pantalón negro.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con personal del Ejército Mexicano para resguardar la escena. Posteriormente, peritos del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.