$!Localizan a hombre asesinado junto al canal Humaya al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre sin vida y con evidentes huellas de violencia fue localizado la mañana de este lunes 21 de septiembre sobre un camino de terracería, a un costado del canal Humaya, cerca de las instalaciones del Seminario Diocesano de Culiacán y del poblado Alto de Coyote, al norte de la capital sinaloense.

El reporte del hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas de este lunes 21 de septiembre. La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, vestía únicamente una playera negra marca Lacoste y pantalón negro.