Seguridad
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Violencia

Localizan a hombre asesinado y envuelto en cobijas en residencial Espacio Barcelona, en Culiacán

La víctima fue hallada atada y cubierta en su totalidad; el cuerpo fue localizado en el cruce de la calles Tarragona y Minorca
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/03/2026 22:36
29/03/2026 22:36

Un hombre fue localizado sin vida y con signos de violencia la noche de este domingo 29 de marzo en el residencial Espacio Barcelona, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró poco antes de las 20:00 horas, en el cruce de las calles Tarragona y Minorca, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva encontraron el cuerpo al lado de un vehículo estacionado.

De acuerdo con los reportes, la víctima se encontraba completamente envuelta en cobijas de color blanco, atada con cinta adhesiva, sin que fuera posible observar su rostro. Únicamente se apreciaban sus pies descalzos.

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Tras confirmar el hallazgo, los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes para recabar evidencias e integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar su identidad y las causas de la muerte.

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