$!Localizan a hombre desaparecido en Bellavista, Culiacán; fallece minutos después tras ser encontrado

CULIACÁN. _ Luego de ocho días desaparecido, José Carlos “N.”, de 38 años y vecino de la localidad de Bellavista, fue localizado en las inmediaciones de dicha comunidad, en el municipio de Culiacán.
El hombre había sido reportado como privado de la libertad mientras se encontraba cuidando caballos, según información proporcionada al momento de la denuncia.
El hallazgo se registró la tarde de las 15:00 horas de este martes, en un punto cercano a un motel ubicado sobre la carretera que conecta Culiacancito con la planta tratadora de aguas negras. La víctima fue encontrada aún con signos vitales, por lo que se solicitó apoyo médico; sin embargo, pese a la llegada de una ambulancia particular, falleció minutos después debido a las lesiones que presentaba.
El cuerpo mostraba impactos de bala, huellas de violencia y una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades. José Carlos vestía pantalón de mezclilla negro, playera tipo polo y botas blancas de trabajo.
Agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) de Culiacán, donde se continuará con los protocolos legales.