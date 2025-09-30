$!Localizan a hombre desaparecido en Bellavista, Culiacán; fallece minutos después tras ser encontrado

CULIACÁN. _ Luego de ocho días desaparecido, José Carlos “N.”, de 38 años y vecino de la localidad de Bellavista, fue localizado en las inmediaciones de dicha comunidad, en el municipio de Culiacán.

El hombre había sido reportado como privado de la libertad mientras se encontraba cuidando caballos, según información proporcionada al momento de la denuncia.