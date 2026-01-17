$!Localizan a hombre maniatado y sin vida en un dren de Costa Rica, en Culiacán

CULIACÁN._ El hallazgo de un hombre sin vida y maniatado, al interior de un dren en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, fue confirmado por el colectivo de búsqueda de personas Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C.

El reporte fue compartido por el grupo de madres buscadoras alrededor de las 16:30 horas de este sábado, tras una jornada de rastreo.

La zona del hallazgo es cercana a unas vías del tren, en las inmediaciones de Campo La 14, en la sindicatura mencionada.