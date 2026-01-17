$!Localizan a hombre maniatado y sin vida en un dren de Costa Rica, en Culiacán

CULIACÁN._ El hallazgo de un hombre sin vida y maniatado, al interior de un dren en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, fue confirmado por el colectivo de búsqueda de personas Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C.
El reporte fue compartido por el grupo de madres buscadoras alrededor de las 16:30 horas de este sábado, tras una jornada de rastreo.
La zona del hallazgo es cercana a unas vías del tren, en las inmediaciones de Campo La 14, en la sindicatura mencionada.
La víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin embargo, pudo apreciarse que se trata de un hombre aparentemente adulto, de aproximadamente 40 años de edad, quien tenía las manos amarradas detrás de la espalda.
El occiso vestía una camisa manga larga color azul oscuro con puntos blancos, pantalón negro con etiqueta roja en el glúteo derecho, calzoncillos gris oscuro y tenis blancos.
Las buscadoras dieron aviso a las autoridades de seguridad, quienes acordonaron el área, y ministeriales para que procedan con las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.