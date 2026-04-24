$!Localizan a hombre sin vida con huellas de violencia en colonia La Sirena, Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo de un hombre sin vida, con evidentes huellas de violencia, fue localizado al mediodía de este viernes en un camino de terracería de la colonia La Sirena.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. De acuerdo con el reporte, el hallazgo se registró alrededor de las 12:00 horas en una brecha que se desprende de la calle Cuauhtémoc, en las inmediaciones de una zona de marisma.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo, el cual se encontraba boca abajo, desnudo y con las manos atadas.