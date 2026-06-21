$!Localizan a hombre sin vida dentro de canal pluvial en Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este domingo 21 de junio en el interior de un canal pluvial ubicado en el sector oriente de Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:30 horas en una obra hidráulica localizada en el cruce de los bulevares Agricultores y Francisco I. Madero, a la altura de la colonia San Juan.
De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por la zona observaron a una persona tirada en el fondo del canal y dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.
La persona fue descrita como un hombre de aproximadamente 60 años de edad, de complexión robusta y tez morena clara. Vestía una camisa de manga larga con botones en tonos azul oscuro y azul claro, así como un pantalón negro.
Debido a la ubicación donde fue encontrado el cuerpo, fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes realizaron las maniobras para rescatar los restos de la obra hidráulica.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida y las autoridades no han determinado si la muerte fue consecuencia de un hecho violento o de un accidente, por lo que las investigaciones continúan.