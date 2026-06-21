$!Localizan a hombre sin vida dentro de canal pluvial en Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este domingo 21 de junio en el interior de un canal pluvial ubicado en el sector oriente de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:30 horas en una obra hidráulica localizada en el cruce de los bulevares Agricultores y Francisco I. Madero, a la altura de la colonia San Juan.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por la zona observaron a una persona tirada en el fondo del canal y dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.