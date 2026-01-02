Localizan a hombre sin vida en carretera de Villa Juárez, Navolato

CULIACÁN._ Sin vida y con indicios de violencia fue localizado un hombre joven durante la noche de este viernes a orillas de la carretera, en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

La víctima no ha sido identificada, pero al parecer se trata de una persona joven que vestía pantalón y playera de manga larga oscuros.

El hallazgo se dio sobre la terracería en el tramo carretero Villa Juárez-Las Puentes, reportado aproximadamente a las 21:00 horas de este 2 de enero.

La movilización de autoridades obedeció a un reporte de presuntas balaceras en distintos sectores de la localidad, que se extendieron desde las 18:00 horas, aproximadamente.

En el sitio, personal de Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal Preventiva confirmaron el hallazgo de la víctima tras un recorrido por la localidad.

Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado y un vehículo del Servicio Médico Forense para proceder a las investigaciones de Ley y el levantamiento del cadáver.