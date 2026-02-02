Localizan a hombre sin vida en entrada a Tecualilla, Escuinapa

ESCUINAPA. _ El hallazgo de un hombre asesinado durante la madrugada de este lunes en la entrada a la comunidad de Tecualilla se suma a una jornada de hechos violentos que han mantenido en alerta a la población de este municipio durante el fin de semana.

El cuerpo de la víctima, aún no identificada, fue localizado alrededor de las 03:31 horas en el kilómetro 167 de la carretera México 15. Según el reporte a Seguridad Pública, la persona presentaba heridas producidas presuntamente por proyectil de arma de fuego. Vestía camiseta negra, short café o negro y huaraches de plástico.

Este suceso ocurre en un contexto de inseguridad creciente en la región. Tan solo el pasado sábado 31 de enero, habitantes de la cabecera municipal y comunidades aledañas reportaron a través de redes sociales constantes detonaciones de arma de fuego.

A pesar de la fuerte presencia de elementos de las fuerzas armadas en la zona, los testimonios difundidos en videos y publicaciones en redes sociales sugieren posibles enfrentamientos armados que han puesto en vilo la tranquilidad de las familias escuinapenses.

Tras el hallazgo en Tecualilla, la zona fue resguardada por autoridades preventivas, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes.