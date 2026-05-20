$!Localizan a hombre sin vida en La Campana; presentaba huellas de violencia

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida y con visibles signos de violencia durante la tarde de este miércoles 20 de mayo a un costado de la carretera México 15, a la altura de la comunidad de La Campana, al norte de Culiacán. El hallazgo fue reportado alrededor de las 14:00 horas, luego de que habitantes de la zona alertaran al número de emergencias sobre la presencia de un cuerpo recostado a la orilla de la carretera.

La víctima fue encontrada pasando el puente de dicha comunidad, a pocos metros antes de llegar al panteón del poblado. De acuerdo con vecinos del lugar, el cuerpo presuntamente ya se encontraba en el sitio desde alrededor de las 06:00 horas; sin embargo, fue hasta cerca de las 15:00 horas cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron para atender el reporte.

Al confirmar el hallazgo, los efectivos federales procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada oficialmente, aunque fue descrita como un hombre de aproximadamente 50 años de edad, de complexión delgada y tez morena. Vestía pantalón oscuro, cinturón negro, camisa de cuadros rojos y blancos de botones, además de un chaleco azul tipo mezclilla.