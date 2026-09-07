Localizan a hombre sin vida en la comunidad de Batamote, Guasave

GUASAVE. _ Un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este domingo 6 de septiembre en las inmediaciones de la comunidad de Batamote, perteneciente a la sindicatura de Benito Juárez, en el municipio de Guasave.

El hallazgo ocurrió luego de que pobladores de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona inerte sobre la calle 11, en las cercanías de la planta potabilizadora de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag).

Debido a las condiciones de deterioro en que se encontraba el cuerpo, la identidad del occiso no pudo establecerse en el sitio. Las corporaciones informaron únicamente que se trata de un varón de aproximadamente 50 años de edad, el cual presentaba múltiples heridas en la región del cráneo y el cuello.

Elementos de seguridad acordonaron el perímetro para preservar la escena, mientras que personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado procesó el área y dio inicio a las diligencias correspondientes.