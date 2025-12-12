$!Localizan a hombre sin vida en La Curva de San Pedro, Navolato

Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado en medio de una zona de terracería en el poblado La Curva, sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada por familiares en la escena como Sergio Arnoldo, de aproximadamente 55 años de edad. Al momento de ser hallado, vestía un pantalón de mezclilla color azul, y con el torso descubierto.

El cadáver presentaba golpes en distintas partes, y a un costado se localizó una cobija.