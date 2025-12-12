Seguridad
Localizan a hombre sin vida en La Curva de San Pedro, Navolato

La víctima fue identificada como Sergio Arnoldo, de aproximadamente 55 años de edad. Su cuerpo presenta signos de violencia en distintas partes del cuerpo, y a un costado se localizó una cobija
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/12/2025 13:14
12/12/2025 13:14

Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado en medio de una zona de terracería en el poblado La Curva, sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada por familiares en la escena como Sergio Arnoldo, de aproximadamente 55 años de edad. Al momento de ser hallado, vestía un pantalón de mezclilla color azul, y con el torso descubierto.

El cadáver presentaba golpes en distintas partes, y a un costado se localizó una cobija.

El reporte del hallazgo llegó a las autoridades cerca de las 11:30 horas de este viernes, junto a un árbol junto a unas parcelas agrícolas.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Navolato que acordonaron el perímetro, a la espera de que llegue la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

