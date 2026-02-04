$!Localizan a hombre sin vida en parcela de la carretera Vainillo-El Recodo, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre joven fue localizado la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad de Porras, Mazatlán, luego de un reporte ciudadano que movilizó a las corporaciones de seguridad en la zona rural.

El hallazgo ocurrió a las 05:50 horas al interior de una parcela ubicada a unos 50 metros de la carretera estatal Vainillo-El Recodo, específicamente a la altura del kilómetro 22. Al llegar al sitio, agentes de la Policía Estatal confirmaron la presencia de la víctima, quien presentaba diversos impactos de proyectil de arma de fuego.