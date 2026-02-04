$!Localizan a hombre sin vida en parcela de la carretera Vainillo-El Recodo, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre joven fue localizado la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad de Porras, Mazatlán, luego de un reporte ciudadano que movilizó a las corporaciones de seguridad en la zona rural.
El hallazgo ocurrió a las 05:50 horas al interior de una parcela ubicada a unos 50 metros de la carretera estatal Vainillo-El Recodo, específicamente a la altura del kilómetro 22. Al llegar al sitio, agentes de la Policía Estatal confirmaron la presencia de la víctima, quien presentaba diversos impactos de proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con el reporte de las autoridades en el lugar, el occiso, de aproximadamente 25 años de edad, vestía ropa táctica y portaba cargadores, así como una pistola fajada a la cintura. Hasta el momento, la identidad de la persona permanece como desconocida.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de ley y procesar la escena para la recolección de evidencias. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.
La zona del hallazgo fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano y efectivos estatales mientras se desarrollaban las labores de investigación de campo.