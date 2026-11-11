$!Localizan a hombre sin vida junto a dren agrícola en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre hasta el momento no identificado fue localizado sin vida la mañana de este miércoles 11 de noviembre, a un costado de tierras de cultivo y un dren agrícola en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
El hallazgo se registró sobre una brecha de terracería que conecta las calles Convención de Aguascalientes y Justo Sierra, a pocos metros de la carretera conocida como La 20.
La persona vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negros y camisa negra de manga larga. Debido a las condiciones en las que fue encontrado, no fue posible precisar de inmediato otras características físicas en el sitio.
Agentes de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes para asegurar y acordonar el área. Más tarde, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa asumieron las diligencias de campo y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicarle los estudios correspondientes.