$!Localizan a hombre sin vida y esposado en canal de riego en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes a un costado de un canal de riego en las inmediaciones del campo San Miguel, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El hallazgo del cuerpo se reportó a los números de emergencia desde la noche del domingo, sin embargo, fue hasta las primeras horas de hoy cuando las autoridades acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

La víctima, quien permanece en calidad de desconocida, es un hombre de complexión robusta y tez morena. Al momento del hallazgo, el individuo vestía un short negro, playera negra y calzado deportivo del mismo color.