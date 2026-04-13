$!Localizan a hombre sin vida y esposado en canal de riego en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes a un costado de un canal de riego en las inmediaciones del campo San Miguel, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
El hallazgo del cuerpo se reportó a los números de emergencia desde la noche del domingo, sin embargo, fue hasta las primeras horas de hoy cuando las autoridades acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.
La víctima, quien permanece en calidad de desconocida, es un hombre de complexión robusta y tez morena. Al momento del hallazgo, el individuo vestía un short negro, playera negra y calzado deportivo del mismo color.
El cuerpo fue encontrado en posición decúbito supino, con las manos sujetas hacia la espalda mediante esposas, a escasos metros de un área de campestres ubicada en la zona mencionada.
Elementos de la Policía Municipal de Culiacán arribaron al lugar para confirmar el deceso y procedieron al resguardo del área conforme a los protocolos de seguridad. Posteriormente, personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los exámenes de ley para determinar las causas del fallecimiento y esperar a que familiares acudan a realizar la identificación oficial.