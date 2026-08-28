Localizan a joven asesinado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN._ Con impactos de bala y diversas huellas de violencia, el cuerpo de un joven fue localizado sin vida durante los últimos minutos del jueves en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad.

El hallazgo ocurrió minutos antes de la medianoche sobre la calle Valentín Gómez Farías, entre las vialidades Gustavo Díaz Ordaz y 15 de Septiembre, a unos metros de una cancha de fútbol del sector.

La víctima, quien no ha sido identificada, es un hombre de entre 20 y 25 años de edad, de complexión delgada. Al momento del hallazgo vestía pantalón de mezclilla, playera negra con letras blancas en el pecho y se encontraba descalzo.

De acuerdo con los reportes recogidos en el sitio, automovilistas que transitaban por el lugar observaron el cuerpo sobre la vialidad y dieron aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencia.

Elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona del hallazgo, mientras que paramédicos del Grupo Gerum prestaron atención médica, sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones producidas por los disparos.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo de las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá a la espera de ser reclamado por sus familiares.