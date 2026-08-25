Localizan a joven de Toluca desaparecido en mar de Mazatlán tras 40 horas de búsqueda

MAZATLÁN._ Con fuerte oleaje y después de casi 40 horas de acciones de búsqueda y rescate, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, localizaron el cuerpo del joven, originario de Toluca, que se encontraba desaparecido en las playas de Mazatlán desde el mediodía del domingo.

En un recorrido la mañana nublada de este martes, Noroeste confirmó este hallazgo y rescate del cadáver.

El hallazgo se registró la mañana de este martes en la zona de playa ubicada entre la Avenida del Mar e Insurgentes.

Al lugar arribaron elementos del Escuadrón de Rescate Acuático, Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal.

Gustavo Espinoza, comandante del Cuerpo de Salvavidas, informó que el hallazgo se registró la mañana de este martes en la zona ubicada entre la Avenida del Mar e Insurgentes.

El operativo de búsqueda inició alrededor de las 5:00 horas y, minutos más tarde, se obtuvo una respuesta positiva.

El joven, de 22 años, identificado preliminarmente como Ángel Genaro, fue llevado por los salvavidas hasta la orilla, donde quedó en un área segura y acordonada, a fin de que personal de la Vicefiscalía General del Estado realizara el procesamiento correspondiente de la escena.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense donde se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para su identificación oficial y, posteriormente, podrá ser entregado a sus familiares una vez concluidos los trámites correspondientes.