Localizan a joven sin vida en sindicatura de Ruiz Cortines, en Guasave

GUASAVE._ Un joven fue localizado en las calles de la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, en Guasave, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de seguridad y de investigación de la zona norte del estado.

El reporte se recibió el sábado a través de los números de emergencia, alertando sobre una persona tirada en la vía pública, en el cruce de las calles Víctor Soto y Francisco Serrano.

El cuerpo yacía frente al inmueble que anteriormente albergaba una cantina conocida como “El Tibiritabara”.

Al arribar al sitio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron al joven bocabajo, con la cabeza recargada sobre un neumático.

Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja, y tras la valoración se confirmó que la persona ya no presentaba signos vitales.

Debido a que no portaba documentos oficiales, permanece en calidad de desconocida en una funeraria de Juan José Ríos.

Las autoridades señalaron que se trata de un joven de entre 20 y 25 años de edad, de tez morena. Entre su vestimenta portaba un pantalón tipo comando (camuflado) color verde, playera blanca con estampados gráficos y tenis en colores azul con blanco.

Aunque en una primera instancia las autoridades preventivas manejaron la hipótesis de que podría tratarse de una persona en situación de calle, testigos en el lugar señalaron que se encontraba aseada y con ropa en buen estado.

La escena fue procesada por peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes recolectaron evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se han determinado las causas exactas del deceso, por lo que será la necropsia de ley la que defina si se trató de una muerte natural o un hecho violento.