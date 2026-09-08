Localizan a joven sin vida junto a torres de CFE el Alturas del Sur, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven sin vida fue encontrado la mañana de este martes 8 de septiembre en las inmediaciones del sector Alturas del Sur, entre las torres de la Comisión Federal de Electricidad, en Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:30 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona advirtieron la presencia de una persona tendida en el sitio, por lo que dieron aviso a las corporaciones de seguridad.

El lugar se ubica a unos metros de la ampliación del bulevar Agricultores, con dirección hacia La Costerita. Elementos policiales acudieron al sitio, confirmaron la presencia del cuerpo y delimitaron el perímetro para resguardar la escena.

La víctima, de complexión delgada y tez morena, vestía pantalón de mezclilla y playera verde. A simple vista presentaba una soga atada al cuello, aunque serán las autoridades periciales las encargadas de establecer las causas específicas del fallecimiento tras los estudios en el Servicio Médico Forense.