$!Localizan a las tres mujeres que habían sido privadas de la libertad tras ataque en Bachigualatito

Las tres mujeres que habían sido privadas de la libertad durante un ataque armado registrado en la comisaría de Bachigualatito, al sur de Culiacán, ya fueron localizadas, de acuerdo con información difundida a través de fichas de búsqueda emitidas por autoridades.

Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas luego de los hechos violentos ocurridos durante la madrugada del pasado 11 de marzo, cuando un grupo armado irrumpió en un domicilio y asesinó a balazos a un hombre identificado como Giovani, de 30 años de edad.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 04:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Francisco Ramírez, casi esquina con Benigno Aispuro.

Tras cometer el homicidio, los agresores presuntamente se llevaron por la fuerza a tres mujeres que se encontraban en el domicilio y posteriormente incendiaron la casa.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Yesenia Pérez Astorga, de 36 años; Kenia Rosalina Martínez Pérez, de 15 años; y Nicole Alicia Beltrán Núñez, de 14 años, quienes habían sido reportadas como desaparecidas mediante fichas de búsqueda y Alerta Amber.